Suspeito de ameaçar funcionárias com arma e assaltar mercado em Marília é preso e culpa namorada pelo crime

Segundo a Polícia Militar, o rapaz de 25 anos foi localizado por volta das 23h no Parque das Vivendas, depois de uma denúncia anônima. A polícia informou que ele estava escondido na laje de uma casa.

De acordo com a polícia, foram roubados R$ 14 mil do mercado na Avenida Saudade, e o rapaz também é suspeito de assaltar outro mercado na zona oeste, no sábado (28). Ele foi levado para a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Marília.