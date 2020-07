São Paulo adia reajuste do pedágio das rodovias do estado

Por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19), a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) decidiu adiar o reajuste dos pedágios das rodovias paulistas, que deveria ocorrer hoje (1º). Com a medida, o reajuste passará a valer a partir do dia 23 de novembro. O adiamento foi anunciado hoje (1º) pelo governador de São Paulo, João Doria.

Segundo a Artesp, o adiamento do aumento das tarifas dos pedágios também contempla as praças de pedágio da concessionária Entrevias, que teria atualização no dia 6 de julho.

Sabesp

O governador de São Paulo, João Doria, também anunciou hoje que a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (Sabesp) prorrogou a isenção de tarifa de água e esgoto para as famílias de baixa renda. A medida vai valer até o 15 de agosto. A isenção está em vigência desde abril, em decorrência da pandemia, e já beneficiou, segundo o governo paulista, cerca de 2 milhões de pessoas.