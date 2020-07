Obras de recuperação do muro de arrimo do Centro Comunitário do Jardim Brasil são iniciadas

A Prefeitura começou as obras de recuperação do muro de arrimo do Centro Comunitário do Jardim Brasil, em Adamantina.

As obras foram iniciadas após vários anos sem solução e uma série de cobranças ao Executivo foi realizada pelos vereadores e até mesmo o Ministério Público.

Há vários anos, a estrutura corria o risco de desabar e a situação preocupava a associação de moradores do bairro que se mobilizou para solucionar o problema que foi levado por diversas vezes ao conhecimento da Prefeitura.

Os trabalhos estão sendo executados pela Construlix, empresa vencedora da licitação aberta pela Prefeitura de Adamantina e os investimentos estão sendo realizados com recursos próprios.