CREAS adquire veículo para realização de atendimentos domiciliares

A Prefeitura de Adamantina, por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), adquiriu um veículo. Tal aquisição foi necessária, com o objetivo de melhorar a frota que a Secretaria de Assistência Social possui.

Conforme explica a secretaria de Assistência Social, Andreia Regina Ribeiro, o recurso usado para a aquisição do veículo é oriunda do Governo Federal. “Por meio do recurso do Bloco de Proteção Social de Média Complexidade conseguimos adquirir esse carro no valor de R$54 mil”.

O carro será usado tanto para os atendimentos domiciliares realizados pelo CREAS como para levar as famílias para visitar os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas nas unidades da Fundação Casa do Estado de São Paulo.