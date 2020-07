Adamantina dá destinação correta aos resíduos de serviços de saúde

Coletar e fazer o descarte correto dos resíduos de serviço de saúde (RSS) é uma maneira eficaz de impedir que esses materiais contaminados entrem em contato com o solo e/ou com a água causando uma série de contaminações tanto no ambiente como na vegetação.

Ciente desses riscos para toda a população, a Prefeitura de Adamantina disponibiliza o serviço de coleta e transporte externo, ou seja, há uma empresa contratada, vencedora de licitação, responsável por recolher o RSS do armazenamento externo, encaminhar para a unidade de tratamento e dar a destinação final.

Conforme a RDC ANVISA no 306/04 e a Resolução CONAMA de número 358/2005, geradores de resíduos de serviços de saúde são definidos como todos os serviços que tem relação direta com o atendimento à saúde seja humana ou animal, incluindo os serviços de assistência domiciliar e de trabalho de trabalho.

Ainda estão elencados como geradores de RSS: clínicas veterinárias, laboratórios analíticos de produtos para a saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamamento, serviços de medicina legal, drogarias e farmácias inclusive as de manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na área da saúde, centro de controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro, unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura, serviços de tatuagem, dentre outros similares.

De acordo com o engenheiro ambiental da Prefeitura e interlocutor suplente do Município Verde Azul, William Bachega, a realização de um correto gerenciamento dos RSS é de extrema importância na neutralização dos possíveis riscos à saúde dos seres humanos e também ao meio ambiente.

“Se os resíduos contaminados entram em contato com rios, lagos ou até com lençóis freáticos, essa forma de contaminação se espalha com maior facilidade e todo ser vivo que entrar em contato com essa água será de alguma forma prejudicado”, explica.

Por isso, conforme o engenheiro ambiental, é fundamental que sejam adotados os procedimentos técnicos adequados no manejo dos diferentes tipos de resíduos. “Com o planejamento e a adequação dos procedimentos de manejo é possível diminuir os riscos, além de reduzir as quantidades de resíduos a serem tratados”, assegura.

A Prefeitura de Adamantina por meio da empresa contratada disponibiliza o serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos de serviços de saúde para os RSS que apresentam algum risco de infecção (categoria A), que tem componentes que agridem a saúde e o meio ambiente (categoria B) e, ainda, para material cortante como agulhas, facas e outros acessórios médicos (categoria E).

Contudo, a coleta da empresa especializada deve ser realizada visando um trabalho específico de retirada do lixo tóxico de forma segura e ágil.