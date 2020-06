Mulher fica ferida ao capotar veículo na SP-294

Uma mulher ficou levemente ferida ao capotar um veículo VW/Gol com placas de Tupi Paulista na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – (SP-294) por volta das 13h desta segunda-feira (29). O acidente ocorreu na rotatória do trevo de Tupi Paulista.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a ocorrência foi registrada como choque seguido de capotamento, uma vez que a condutora trafegava no sentido Dracena / Santa Mercedes e ao realizar a passagem pela rotatória existente no local, chocou o carro que conduzia contra uma defensa metálica e capotou em seguida.

Apesar de o veículo ter ficado na pista, não houve a necessidade de interdição do tráfego na via. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

A vítima foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde de Dracena onde passou por atendimento médico.