Homem fica sem andar após acidente e luta por exame há uma semana

Um homem de 37 anos que ficou ferido em um acidente com moto em São Vicente, no litoral de São Paulo, está internado, com fortes dores, aguardando transferência a uma instituição de atendimento especializado, segundo relatou a família nesta terça-feira (30). De acordo com a esposa, o médico a alertou sobre a possibilidade do marido ter tido uma grave fratura na coluna, mas o hospital em que ele está internado não realiza o procedimento cirúrgico.