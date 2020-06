À distância, Farmácia promove o I Ciclo de Palestras Farmacêuticas Remoto da UniFAI

Evento abordou temas diversos com o objetivo de demonstrar as diferentes áreas de atuação do profissional farmacêutico

A coordenação do curso de Bacharelado em Farmácia do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) promoveu nos dias 18 e 22 de junho o I Ciclo de Palestras Farmacêuticas Remoto da Instituição.

O evento “abordou temas de ampla diversidade de conhecimento com o objetivo de demonstrar aos acadêmicos e profissionais as diferentes áreas de atuação do profissional farmacêutico”, destacou o coordenador do curso, Prof. Dr. Bruno Ambrósio da Rocha.

No dia 18 de junho, a farmacêutica Prof.ª Ma. Jéssica Faggion Pinheiro de Oliveira tratou sobre o tema “O Farmacêutico e a Oncologia”. Na oportunidade, a farmacêutica explanou sobre sua área de atuação e as competências do farmacêutico clínico em oncologia. Já no da 22 de junho, a farmacêutica Prof.ª Esp. Gabrielle Rayane Pereira ministrou sobre o assunto “Canabidiol: da manipulação as implicações terapêuticas”, abordando desde o aspectos históricos até a atual utilização do fármaco canabidiol.

O I Ciclo de Palestras Farmacêuticas Remoto foi realizado utilizando plataformas virtuais (Google Meet) em respeito às determinações da Organização Mundial da Saúde (OMS), que preconiza a não realização presencial de eventos. “No entanto, apesar de desafiador, foi possível reunir profissionais de outros estados do país para exporem sobre suas habilidades e produzirem conhecimento”, completou o coordenador do curso.