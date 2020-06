Escolas municipais de Adamantina ganham ar condicionado

Secretaria de Educação trabalha para que todos os aparelhos sejam instalados antes do retorno as aulas

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Educação, entregou até esse mês 164 aparelhos de ar condicionado para todas as escolas municipais. Agora, a pasta trabalha para que todos os aparelhos sejam instalados antes do retorno as aulas.

Para as EMEIs Ciclo I, foram entregues 48 unidades. As unidades de ensino beneficiadas foram: EMEI Ciclo I Pequeno Príncipe; EMEI Ciclo I Criança Feliz; EMEI Ciclo I Cantinho da Criança; EMEI Ciclo I Pequeno Polegar; EMEI Ciclo I Raio de Sol; EMEI Ciclo I Sonho de Criança; EMEI Monteiro Lobato; EMEI Cecília Meireles;

As unidades escolares que pertencem ao ciclo II e que receberam mais 23 aparelhos são: EMEI Ciclo II Profª Eulália Paschoal Brighenti; EMEI Ciclo II Profª Eunice Maris e EMEI Ciclo II Domingos Latine.

Mais 93 aparelhos foram entregues as unidades que atendem os alunos do ensino fundamental que são: EMEF Navarro de Andrade, EMEF Eurico Leite de Moraes e EMEF Teruyo Kikuta.

Essa ação que começou em outubro do ano passado faz parte de um objetivo que a administração municipal tem que é o de equipar todas as salas de aulas das escolas municipais com os aparelhos de ar condicionado.

“Concluímos a fase de entrega dos aparelhos de ar condicionado e as instalações em diversas unidades do município já estão em execução. Agora, estamos trabalhando para que todas as escolas fiquem prontas já na retomada das aulas presenciais”, afirma o secretário de educação, Osvaldo José.

O secretário, explica que a medida de instalar o ar condicionado nas escolas foi tomada com o objetivo de melhorar o ambiente escolar.

“Queremos oferecer um ambiente propício aos nossos alunos, pois estamos em uma região muito quente do estado e a instalação de ar condicionado vai contribuir para a melhora no desempenho escolar, redução na quantidade de faltas e, ainda, torna o ambiente de estudo mais prazeroso”, finaliza.