CIDO FERRAMENTAS em novo, moderno e amplo prédio

A Cido Ferramentas de Adamantina está em novo, moderno e amplo prédio, bem próximo de seu endereço anterior e com ainda mais conforto e comodidade aos seus clientes e amigos da Cidade Joia e região.

Agora, a empresa está instalada no prédio de número 175, antigo prédio da Munich Volkswagen. Todos os seus produtos e serviços estão à disposição dos clientes e sua oficina instalada no piso solo do prédio.

O empresário Aparecido Nonato e esposa Ivani convidam toda a população de Adamantina e região para conhecerem as novas dependências. Telefone: (18) 3522-2216.