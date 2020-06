Cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, testa positivo para covid-19

Segundo a assessoria, o cantor procurou atendimento médico no Hospital de Base em São José do Rio Preto, após apresentar tosse, espirro e febre. Lá foi feito o exame que confirmou infecção por coronavírus.

Ainda segundo a assessoria, Zé Neto está bem e segue isolado sem ter contato com a família. “O cantor segue isolado em casa, em São José do Rio Preto, sem contato com a família mesmo estando na mesma residencia. Está tomando todos os cuidados e seguindo todas as medidas de proteção. O cantor está bem e agradece a todos os fãs pelo carinho e preocupação”, diz nota.