ARTIGO: Em terra de laranja, tem gente torcendo para a PF não espremer demais e estragar o suco!

Extra! Extra! Diretamente do País da Laranja Presa! Onde se PF espremer até o sumo, alguém cai! Onde a educação “decolou de vez” e a cultura entrou numa “Frias”. E vamos para mais resumo semanal de tudo o que ocorreu por lá e por aqui.

Como vimos, acharam o tal do “Queiroz”… Parece que estava na casa do “adevogado” da “Grande Família”. Mas, como sempre, ninguém sabe como ele foi parar lá… Talvez “o Queiroz tenha pulado o muro? Apareceu voando na casa do senhor Wassef? Ou foi levado por alguém?” Tenho uma suposição também! Quem sabe ele não foi abduzido e depois deixado por lá… Vai saber! Ah… E só para avisar… A “Grande Família” está (9 vezes) tranquila com tudo isso!

E a Sara? Por onde anda? Parece que os “10×30 que não dão 29” minguou? Ah… É verdade… Depois dos vídeos e de umas visitinhas da PF, agora ela está #fechada de verdade! E o melhor… Logo, logo (parece que) terá companhia! Como diria em outrora um velho sábio: “Quem mandou mexer com quem está quieto!”

E a educação? Decolou de vez! Depois da queda do “Ventrabi”, não é que o “cabra” saiu às pressas daqui! Não sei não… Mas ficou um tanto confuso! O cara defende uma “bandeira patriótica” o tempo todo e na primeira oportunidade, “pica a mula” de onde “ele mesmo” defende isso! Acho que tem mais “caroço nesse angu!” Vamos aguardar…

E na cultura? Por lá o negócio tá meio estranho! Já tivemos de tudo, “paródia nazista”, “chilique” e agora de fato entramos numa “Frias”, ou melhor com o Mário Frias… Não sei não… Mas só acho que uma grande parcela da “classe artística” não curtiu muito… Só acho! Mas vamos esperar pra ver…Agora eu acho que entendi a pressa do “Ventrabi”… Ele deve ter ganho “A melhor viagem” lá do programa do Mário Frias. Só acho!

E as telinhas do Plim-plim? Parece que a relação Globo X Planalto ainda está bem “amigável”… Também pudera… Ali é um “sujo falando do mal lavado”! Pelo que tenho visto aos sábados e naquela rede social do “passarinho azul”, tem gente de lá querendo ocupar algum cargo no “executivo”.

Por outro lado, temos outro conflito antigo, mas que continua rondando por aí! “Véio da Havan” X “Lula”! O motivo? Umas faixas veiculadas em aviões e patrocinadas pelo primeiro, contra o segundo. Tipo essas: “Lula cachaceiro devolve meu dinheiro” e “Lula ladrão seu lugar é na prisão”. Curioso… Não querendo defender ninguém, pois ali um é pior que o outro! Mas e quando o cara sonega milhões e ainda é investigado por outros crimes? Nós também devemos colocar faixas nas “patrióticas estátuas da liberdade”? Afinal, o dinheiro sonegado também é roubado de sua verdadeira finalidade. Não é mesmo?

E o Dória? Tá “flexibilizando” e “inflexibilizando” por aqui e ali. Tem plano disso… Plano daquilo… E no fim das contas é mais do mesmo! A galera das prefeituras já tá ficando “brava” com tudo isso! É tanto abre e fecha que ninguém sabe mais o que fazer…

Ah… A última da vez, é a possibilidade de poder taxar até os servidores aposentados e pensionistas… Mas também pudera… O cara nunca gostou da galera do funcionalismo público… No entanto se tornou um! Vai entender… Talvez ele resolveu tomar um “suquinho de laranja”! Bem apropriado para os dias atuais!

Enfim pessoal, entre essas, aquelas e outras “laranjas” (ou melhor pérolas!), isso foi apenas “mais uma semana”… E não se esqueçam… Por lá e por aqui “sempre tem mais”! Até a próxima!