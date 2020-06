Acidente envolvendo búfalo na rodovia deixa feridos

O acidente aconteceu no quilômetro 177 da Rodovia Osni Matheus (SP-261). De acordo com a Polícia Rodoviária de Jaú, depois do atropelamento, quatro ocupantes do carro foram levados ao pronto-socorro de Bariri.

Segundo a polícia, um deles permanece em estado grave e os outros envolvidos tiveram ferimentos leves. O búfalo morreu no local.