Acácio Rocha reafirma pré-candidatura a prefeito, mas deixa aberto diálogo para composições

Tendo em vista que o vereador Acácio Rocha (PODE) foi o primeiro a anunciar a pré-candidatura a prefeito de Adamantina, ainda em julho do ano passado, o Folha Regional abre com ele a série de matérias/entrevistas a serem publicadas toda semana com aqueles que pretendem concorrer a ‘cadeira no 5º andar’ da Prefeitura do Município.

A primeira pergunta, evidente, não poderia ser outra senão sobre a manutenção ou não da pré-candidatura nas Eleições Municipais de 2020 anunciada publicamente em 2019. Acácio garantiu que “todas as posições tomadas até agora estão mantidas”. E reforça que toda a trajetória, desde o anúncio, tem sido bastante positiva e motivadora.



A respeito das articulações políticas para estruturação desse projeto, o pretendente contextualizou que existe um ambiente de construção, composições e diálogo, o que tem se fortalecido a cada dia, com partidos e lideranças locais. “Todavia, estamos vivenciando demandas importantes ligados à saúde, economia e empregos, face à pandemia da Covid-19, o que tem sido priorizado no nosso cotidiano. Nesse ambiente, os debates políticos e as articulações, que sempre foram mais expostos nesse período do calendário, recuaram. Porém, estão acontecendo com cautela e responsabilidade, de forma mais recolhida. Além disso a sociedade e os partidos políticos também aguardam as decisões finais sobre o calendário eleitoral deste ano, cuja votação da PEC, pelo Senado, já projetou a mudança da eleição para 15 de novembro, e com essa mudança, também ocorre a realocação de datas importantes, como convenções e início da campanha”. E acredita que, vencidas essas questões com a devida segurança jurídica, e visando cumprir o calendário eleitoral que não pára, todas essas discussões locais, envolvendo partidos, alianças e cooperação, ganharão forma mais definida.

O Folha Regional também conversou com Acácio sobre um tema que é recorrente nos bastidores políticos. E questionou: Projetando um possível cenário de aliança, aceitaria ser candidato a vice do prefeito Márcio Cardim ou tal possibilita está completamente descartada; entende que teria apoio dentro do DEM? “Saí da presidência do DEM, e depois da legenda, porém mantenho amigos e pessoas que admiro e confio. A todas essas pessoas dedico meu respeito e admiração. E muitas delas, ainda hoje, me dedicam apoio e incentivo, mesmo que veladamente, sem se exporem. Falo isso porque tenho recebido manifestações de maneira bastante discreta. Porém, não há ambiente no DEM para esse convite, sobretudo por quem o preside hoje”.

O FR manteve a linha do assunto e indagou o pré-candidato com relação a possibilidade dele aceitar ser candidato a vice de outro nome, para formar uma candidatura ainda mais forte para disputar o pleito contra Cardim, ou entende que deve ser o candidato a prefeito. “Tenho uma trajetória na vida pública que me colocou diante de importantes desafios, agora temos o projeto de compor um grupo que lute por Adamantina de uma forma mais humana e participativa conciliada a uma gestão técnica. O que alcançamos até então, desde que me pronunciei sobre essa intenção, é muito positivo e motivador. Mas, o que busco não é um projeto de vaidade pessoal, e sim por Adamantina. Então, se houver um ambiente de responsabilidade e de pacto pela cidade, posso perfeitamente considerar a possibilidade de aceitar ser vice e colocar a cabeça da chapa à disposição, pois toda construção alternativa ao atual poder local, que se disponha a esse desafio, estamos prontos para ouvir e avaliar, com humildade e respeito”. E repetiu que o ambiente é de construção, composições e diálogo e é por esse caminho que tem seguido até então. Afirma ainda que internamente, no Podemos, há muita clareza e maturidade quanto a isso.



Acácio fez uma análise de como acredita que será o cenário político para a disputa do Executivo no pleito deste ano. Entende que em todos os aspectos será uma eleição atípica de tudo que já vivemos na atual democracia. “Antes mesmo da pandemia, já tínhamos a convicção de vivermos uma eleição diferente, sobretudo nos métodos de abordagem e relacionamento com o eleitor, por conta da experiência vivida na eleição anterior, de presidente, governador, deputados e senadores. A eleição passada deu o tom de como seria essa eleição. E agora, diante da pandemia, o cenário fica ainda mais complexo. Temos todas as dificuldades operacionais para a campanha, há também eleitores descrentes e desmotivados com a classe política, fora a questão financeira porque toda mobilização tem seus custos, e ainda as questões sanitárias que recomendam o distanciamento social”. Segundo ele, tudo isso compõe o cenário e disse estarem atentos a cada movimentação que se fará necessária nesse ambiente de campanha eleitoral.

Para fechar a entrevista, Acácio revelou como avalia a Administração Márcio Cardim após quase quatro anos de mandato. “Há pontos positivos e negativos, como todas as administrações e em todos os níveis. Porém, o peso e valor desses aspectos dependem sobretudo da caraterística de quem ocupa a cadeira principal e dos assessores imediatos. Nesse quadro temos diferentes resultados, com diferentes pesos para erros e acertos. Se estratificarmos por áreas ou secretarias, não há uma padronização de resultados. Onde há ganhos, reconheço. Inclusive com voto favorável a projetos que tramitaram na Câmara, cujos temas impactam nesses indicadores. Onde não há, tenho apontado com isenção, autonomia e responsabilidade, o que não é de hoje. Tenho agido assim desde 1 de janeiro de 2017, quando assumi o legislativo. Não me fechei para as situações negativas que a administração apresentou à sociedade. Vejo, por exemplo, com muita gravidade, as posturas restritivas adotadas pela administração, em não admitir a vereadores a fiscalização de documentos licitatórios in loco, em optar por não estimular a comunicação e a transparência com o cidadão, em se fechar para as contribuições legislativas e da sociedade, em não ouvir as lideranças locais, entre outras vedações, bem como a ingerência em questões da UniFAI, invadindo ambiente de decisão que legitimamente é da reitoria. E ainda, nesse tema, há uma preocupação muito grande com os riscos de evasão de alunos, seja pelas próprias fragilidades da instituição, e pelas novas dificuldades trazidas pela pandemia, que impactam na vida dos estudantes, de suas famílias, e que podem e irão refletir na UniFAI que, por sua vez, é um dos propulsores determinantes para o desenvolvimento local e regional”.