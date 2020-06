Pai mata o próprio filho a facada

A Polícia Militar prendeu agora à noite um homem de aproximadamente 50 anos acusado de matar o próprio filho, de 19 anos, durante uma discussão, no distrito de Avencas, em Marília. A vítima levou um único golpe no peito e morreu antes mesmo de ser socorrido. O acusado foi preso em casa e só ficou sabendo da morte da vítima na Central de Polícia Judiciária.

Equipes do resgate do Corpo de Bombeiros e a UTI Móvel do SAMU foram mobilizadas. De acordo com a PM, os dois envolvidos estavam em um bar e, quando voltavam para a casa, bastante embriagados, passaram a discutir, momento em que o pai puxou uma faca e atingiu o peito do rapaz, identificado inicialmente como Dener Paulino.

“Ele nos disse agora há pouco, quando recordou a consciência, que tinha apenas feito um risco no peito do rapaz e ficou desesperado quando soube que havia morrido”, informou o tenente Paes que está comandando a ocorrência. O homem não ofereceu resistência ao ser preso. Ele está sendo autuado em flagrante por homicídio.

De acordo com o médico do SAMU, Rodrigo Raful, assim que a UTI Móvel chegou ao local a vítima já estava morta. Uma auxiliar de enfermagem, que mora no distrito, foi a primeira a chegar e já havia constatado que o rapaz parou de respirar quando a viatura estava no meio do caminho.