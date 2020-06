Homem é preso por tráfico pela Força Tática em Adamantina

Na noite de hoje (27) por volta das 00h30min durante patrulhamento de Força Tática pelo município de Adamantina, foi abordada uma motocicleta Honda/biz 125 ES conduzida por uma mulher e realizado busca veicular e pessoal nada de ilícito foi localizado, mas demonstrou muito nervosismo passando informações desconexas, novamente questionada informou que estava na casa do indiciado de 25 anos e que consumiu cocaína e maconha na casa, todas as drogas oferecidas por ele.

Durante diligências foi localizado o indiciado na frente da residência, e foi dado voz de parada porém o autor à ignorou e correu para dentro do imóvel, sendo franqueada a entrada pela proprietária da casa, e em nova tentativa de abordagem o indiciado resistiu sendo necessário o uso de força física para algemá-lo e realizar a busca pessoal, na busca pessoal nada de ilícito foi localizado porém em busca domiciliar devidamente autorizada pela proprietária da casa foi localizado no quarto do indiciado dentro de um tênis 26 sachês contendo cocaína e sobre a cama a quantia de R$ 603,00.

O indiciado permaneceu preso por infringir o artigo 33 da lei de drogas, e as outras testemunhas ouvidas e liberadas.