UniFAI abre inscrições de processo seletivo para admissão temporária de docentes

Inscrições seguem até 8 de julho para disciplinas nos cursos de Ciência da Computação, História, Medicina e Tecnologia em Estética e Cosmética

O Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) tem inscrições online abertas até o dia 8 de julho para admissão temporária de docentes nos cursos de Ciência da Computação, História, Medicina e Tecnologia em Estética e Cosmética. A taxa é de R$150, cujo pagamento poderá ser realizado até o dia 9.

A abertura do processo seletivo ocorre por limitação de pessoal decorrente de afastamentos e dispensas legais de docentes e modificações de matrizes curriculares.

Para o curso de Ciência da Computação, a disciplina disponível é de “Engenharia de Software I” e II. Os requisitos para pleitear a vaga são possuir graduação em Ciência da Computação ou áreas afins e título de especialista em áreas semelhantes.

Para a disciplina de “Historiografia” é necessário ser graduado em História e ter título de especialista.

A fim de se candidatar à disciplina de “Obstetrícia e Fisiologia da Reprodução II” é exigido graduação em Medicina com residência médica em serviço credenciado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), reconhecido pela Associação Médica do Brasil (AMB), e/ou título de especialista em Ginecologia e Obstetrícia reconhecido pela AMB.

No curso de Tecnologia em Estética e Cosmética, a vaga é para “Visagismo e Imagem Pessoal”, cujos requisitos são graduação no curso tecnológico citado ou na área de ciências biológicas e saúde, com especialização ou curso de formação em Visagismo e Imagem Pessoal, e título de especialista.

O prazo de vigência do contrato é de um ano, podendo haver prorrogação por igual período. Há reserva de 5% das vagas para candidatos com deficiência. Inscrições e mais informações estão disponíveis em unifai.com.br/concursos no edital nº 14/2020.