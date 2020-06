Operação da Polícia Civil apreende drogas e celular

Na tarde desta (25), as Delegacias Especializadas DISE (drogas) e DIG (investigações gerais) de Adamantina, em conjunto com as Delegacias dos municípios de Osvaldo Cruz e Inúbia Paulista desencadearam operação de combate ao tráfico de drogas, que culminou com a apreensão de nove papelotes de cocaína, um aparelho celular e a prisão em flagrante de um suspeito.

Os indícios surgiram durante investigação realizada pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE), onde havia suspeita da associação de pessoas de Inúbia e Osvaldo Cruz para a prática de delitos envolvendo drogas na região. Assim, foi solicitado ao Poder Judiciário mandado de busca em quatro locais, após autorização e emissão destes, as buscas foram operacionalizadas nesta tarde com a participação de policiais civis das quatro Delegacias.

A Polícia Civil mantém intenso combate ao tráfico de drogas por meio de suas Delegacias, no âmbito da Seccional de Adamantina conta ainda com a especializada DISE. Nesta luta a participação do cidadão é fundamental, podendo utilizar o número de telefone 197 ou procurar qualquer unidade da Polícia Civil para efetuar denúncias, sendo resguardado todo o sigilo ao prestador da informação.