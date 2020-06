Prefeitura de Adamantina tem parecer favorável da Justiça e mantém o funcionamento do comércio

O juiz da 2ª vara Dr. Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato deu parecer favorável ao pedido de reconsideração apresentado pela procuradoria geral do município na ação civil pública movida pelo Ministério Público. Com isso, está mantida a retomada gradual do atendimento presencial que foi definida no Decreto Municipal nº 6.164/2020.

Na decisão, o juiz expõe que a defesa da Prefeitura de Adamantina demonstrou ser favorável a relação entre os serviços de saúde oferecidos e os números epidemiológicos locais. Sendo assim, ainda em sua decisão, o juiz afirma não vislumbrar vício que macule a validade do decreto Decreto Municipal 6.164/2020 publicado na última quarta-feira (24).