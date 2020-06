Pai enforca e mata filha de 1 ano com pauladas na cabeça para se vingar da ex-esposa

Quando questionado sobre a motivação do crime, o homem relatou aos policiais ter descoberto que a ex-esposa estava tendo um novo relacionamento. Por causa desse envolvimento amoroso, a ex-companheira afirmou não querer mais reatar a relação com o suspeito.

Para se “vingar” da ex-companheira, o suspeito foi até a casa da avó da criança, alegou estar com saudades da filha e pediu para levar Aline com ele, na noite de quinta-feira. Logo depois de sair da residência com a criança, enquanto andava pela estrada rural, o homem começou enforcar a própria filha, que logo começou a expelir sangue pelas vias aéreas.