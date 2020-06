Motociclista morre em acidente com caminhão

De acordo com a polícia, um caminhão seguia no sentido Olímpia para a Rodovia Assis Chateaubriand, quando o motociclista teria tentado atravessar o trevo e ambos acabaram colidindo.

A vítima, José Luís Ferreira de Lima, acabou morrendo no local. O motorista do caminhão não se feriu. O Instituto de Criminalística esteve no local e a causa do acidente será apurada. José Luís era natural de Atalia (AL).