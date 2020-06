ARTIGO: Tudo na mesmice de sempre na Província do faz de conta…

„A morte nunca se aprende, mas pode-se saber-se de cor. As guerras sabem-no. E as epidemias. E um simples agente funerário.“ (Vergílio Ferreira)

Sérgio Barbosa (*)

Entre as muitas idas e vindas de uma PROVÍNCIA em meio aos desencontros patrocinados pela PANDEMIA, pode-se afirmar que para cada passo adiante, volta-se uma média de cinco ou mais passos…

Além do mais, talvez de menos e muito menos, tudo está quase sempre na mesmice de sempre deste lado, tendo em vista as determinações mediadas pelo GOVERNO ESTADUAL e as medidas adotadas pelo Executivo local…

Também, o LEGISLATIVO PROVINIANO continua patinando neste cenário determinado pela PANDEMIA, quase sempre com as mesmas pautas e tudo fica do mesmo jeito de sempre…

Como cantou o poeta do outro tempo, OS CÃES LADRAM, MAS A CARAVANA PASSA… portanto, existe outra fase que continua atual do que nunca, a saber: QUEM SOBREVIVER VAI VIVER…

Tais considerações são necessárias e a IRONIA continua sendo a MÁXIMA DE SEMPRE nos textos, tendo em vista que o PODER continua sendo o PODER de sempre em terras provincianas…

Ainda, neste ano, parece que continua confirmado a realização das ELEIÇÕES para o EXECUTIVO E LEGISLATIVO municipal nos quatro cantos destes PAIS DO FAZ DE CONTA…

Neste contexto tupiniquim com ventos direcionados para o cotidiano provinciano, isso é, seria interessante ficar em estado de alerta com a possível chegada dos GAFANHOTOS e ponto quase final…

As ONDAS vão e depois reaparecem sem pedir licença em todas as áreas, além disto, ou daquilo, tais ONDAS podem ajudar aqui ou ali, porém, não se pode esperar muita coisa deste COISO…

A comunidade provinciana continua na mesma toada de sempre, assim, a realidade pode ser alterada sem aviso prévio pela PANDEMIA, haja vista o movimento das pessoas nos quatro ou mais cantos da PROVÍNCIA…

Tudo indica que daqui pra frente tudo pode ocorrer, ou seja, os números de casos confirmados estão em crescimento no interior paulista, portanto, as medidas de prevenção são mais do que necessárias, bem como, a vigilância total por parte das autoridades sanitárias, médicas e pública…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

__________________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.