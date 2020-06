UniFAI abre inscrições para Vestibular de vagas remanescentes de Medicina a partir de 29 de junho

São 17 vagas disponíveis oferecidas aos candidatos aprovados, sendo sete no 4º termo e dez no 6º termo, respeitando-se a ordem de classificação

O Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) abre, de 29 de junho a 20 de julho, o período de inscrições para o Processo Seletivo de vagas remanescentes do curso de Medicina para ingresso no 4º e no 6º termos. A inscrição será realizada exclusivamente pelo hotsite www.unifai.com.br/vestibular ao valor de R$ 150.

De acordo com o edital, poderão se inscrever os candidatos que comprovarem estar regularmente matriculados em período equivalente ou posterior ao período oferecido, em cursos de Medicina de Instituições brasileiras de Ensino Superior, públicas ou privadas, oficialmente autorizadas ou reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC) do Brasil.



São 17 vagas disponíveis oferecidas aos candidatos aprovados, sendo sete no 4º termo e dez no 6º termo, respeitando-se a ordem de classificação.

Análise curricular

O Processo Seletivo será realizado por análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório.

As análises curriculares serão realizadas por uma Comissão Especial de Professores, designada pelo reitor, Prof. Dr. Paulo Sergio da Silva, sob a supervisão da Pró-Reitoria de Ensino, no período de 22 a 27 de julho.

Para a análise do currículo, serão observadas as disciplinas já cursadas no curso de Medicina da Instituição de Ensino Superior (IES) de origem, bem como o desempenho do(a) candidato(a) nessas disciplinas.

Para que haja dispensa de disciplinas, é necessário haver compatibilidade tanto de conteúdo quanto de carga horária, em, no mínimo, 75%.

A lista de aprovados, em ordem decrescente de pontuação, será divulgada no Portal da UniFAI no dia 28 de julho, uma terça-feira.

A classificação final e convocação em 1º chamada, em ordem decrescente de pontuação, serão divulgadas no Portal da UniFAI no dia 31 de julho, uma sexta-feira.

Matrículas

Os candidatos convocados em primeira chamada deverão realizar matrícula, presencialmente ou por procuração, nos dias 3 e 4 de agosto (segunda e terça-feira), das 9h às 11h e das 13h às 16 horas, na secretaria do Câmpus I da UniFAI (rua Nove de Julho, 730) com uma via dos seguintes documentos (cópia em tamanho A4): cédula de identidade; CPF do(a) candidato(a); certidão de nascimento ou casamento; certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente e respectivo Histórico Escolar.

Caso o candidato tenha concluído parte ou total dos estudos em instituições de ensino de outros países, deve apresentar toda a documentação devidamente traduzida por tradutor juramentado e o Histórico Escolar deve estar chancelado pelo Consulado da República Federativa do Brasil no país onde as disciplinas foram cursadas.

É preciso ter em mãos, ainda, o Histórico Escolar da IES de origem, contendo carga horária ou crédito de cada disciplina cursada, as notas obtidas, períodos de trancamento de matrícula e outros, assim como pontuação e classificação no vestibular; comprovante de residência; e foto 3×4 idêntica e recente.

O curso

O curso de Medicina da UniFAI tem como diferencial sua proposta inovadora. Ele já vem estruturado desde o início, sendo disponibilizado após um cuidadoso projeto de implantação, a fim de oferecer aos alunos o melhor em estrutura educacional.

A UniFAI tem tradição em cursos da área da saúde e busca agregar todo seu potencial nesta graduação. Além de corpo docente altamente qualificado, laboratórios e clínicas experimentais, possibilita aos alunos o contato com a prática do ofício desde os primeiros anos do curso.

Na UniFAI, o curso de Medicina é integral, tem duração de seis anos e o valor da mensalidade para 2020 é de R$ 7.990. É importante lembrar que, na modalidade “Segunda Graduação” do Programa Financeiro de Incentivo Acadêmico (PFIA) da Instituição, é oferecido desconto de 5% sobre o valor da mensalidade, aos calouros que já possuam diploma de graduação em outro curso oferecido pela UniFAI.