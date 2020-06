Moradores reclamam de situação do parquinho infantil do Jardim das Alamandas

Na segunda-feira (15) a reportagem do Folha Regional foi abordada por moradores do Jardim das Alamandas que reclamaram da situação precária de conservação do parquinho infantil do bairro. Além da necessidade de completa reforma dos brinquedos existentes no espaço público de lazer e recreação, os usuários apontaram problemas no alambrado, no muro e no passeio público (calçada).

“A responsabilidade de arrumar isso aqui é da Prefeitura. Nós já pedimos várias vezes, mas até agora nada. Inclusive falamos também com vereadores, mas, continua do mesmo jeito”, disseram.

O assunto foi comentado também durante a sessão da Cãmara Municipal realizada na segunda passada.