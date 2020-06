Homem é preso pela Força Tática com drogas em Adamantina

Nesta quarta-feira (24) por volta das 20h30 na cidade de Adamantina durante patrulhamento de Força Tática, foi recebida a informação que o indiciado de 32 anos estava entregando drogas próximo a um bar com seu veículo.

Ao efetuar patrulhamento no local, foi visualizado o veículo VW/Gol de cor branca e durante busca no veículo foi localizado cinco invólucros de maconha no interior do veículo, bem como uma quantia em dinheiro. Em buscas na residência do indiciado com o apoio do Canil Setorial do 25º BPM/I, o cão Argos indicou uma porção de maconha no interior do guarda-roupas.

A droga totalizou 0,276 Kg de maconha e R$ 332,00 reais em dinheiro. Diante dos fatos o indiciado permaneceu preso à disposição da Justiça.