Deputados anunciam oficialmente data de entrega da motoniveladora para Adamantina

No próximo dia 2 de julho será realizada solenidade virtual de entrega de tratores, retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões basculantes beneficiando cidades do Oeste e da Nova Alta Paulista. Trata-se da primeira fase do projeto do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento comandado pela ministra Tereza Cristina, como consta a Emenda parlamentar nº 712.501/2018 da bancada dos deputados federais paulistas. É bom ressaltar que embora o anúncio esteja sendo feito pela Secretaria Estadual da Agricultura do Estado de São Paulo, os recursos da ordem de R$ 55 milhões são do Governo Federal, enquanto que Governo de São Paulo participa somente com R$ 1 milhão.



Adamantina é um dos municípios contemplados com uma motoniveladora, viabilizada pelo Deputado Federal Gilberto Nascimento, atendendo solicitação do Deputado Estadual Ed Thomas e do ex-secretário municipal de obras de Adamantina, Martim Cobo.



“É o compromisso anunciado em fevereiro deste ano. Reforço primordial para a agricultura paulista”, reforça o deputado Ed Thomas.



A entrega da motoniveladora, no dia 2 de julho, acontecerá em São José do Rio Preto, onde o equipamento será entregue ao prefeito de Adamantina, Márcio Cardim.

Municípios paulistas beneficiados com maquinários pelo Governo Federal

Adamantina, uma motoniveladora;



Anhumas, Bastos, Flórida Paulista, Iepê, Indiana, Osvaldo Cruz, Ouro Verde, Pacaembu, Panorama, Martinópolis, Regente Feijó, Ribeirão dos Índios, Rinópolis, Rosana, Santo Anastácio e Teodoro Sampaio, com tratores; Dracena e Junqueirópolis, retroescavadeiras;

Inúbia Paulista, caminhão basculante e trator;

Mirante do Paranapanema, motoniveladora, retroescavadeira e trator; Presidente Bernardes, caminhão basculante e retroescavadeira;

Rancharia, caminhão basculante.

Cândido Mota, Chavantes, Paraguaçu Paulista, Santópolis do Aguapei e Palmital, com retroescavadeiras;

Maracaí, Castilho, Clementina, Echaporã, Gabriel Monteiro, Piacatu e Tarumã, com tratores; e Floreal, com um caminhão basculante.