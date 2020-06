Acidente envolvendo duas carretas deixa vítima fatal

Um acidente envolvendo duas carretas deixou uma vítima em óbito em Nova Andradina. A colisão ocorreu na MS-134, saída para o Distrito de Nova Casa Verde, nas proximidades do Haras Milani, por volta das 16h desta quarta-feira (24).

As duas carretas, uma delas com placas de Rondonópolis (MT) e a outra de Floraí (PR), se chocaram, sendo que, o condutor de uma delas, identificado como Ressi Antônio Galliassi, de 54, morador de Rondonópolis, morreu na hora. Já outro carreteiro foi socorrido consciente e orientado pelo Corpo de Bombeiros Militar e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).





Segundo o filho da vítima em óbito, que também é profissional do transporte e seguia em outra carreta à frente do pai, ele percebeu o acidente ao olhar pelo retrovisor. Ele revelou que outros dois carreteiros que trafegavam pela via pareciam ‘brincar’ na pista.

“Um reduzia a velocidade para que outro ultrapassasse, depois faziam o contrário para que o que havia sido ultrapassado voltasse à frente. Acredito que, em algum momento em que um deles reduziu a velocidade, meu pai teve que frear bruscamente, momento em que a carreta ficou fora de controle e ‘deu L’, sendo que o cavalo mecânico acabou sendo atingido pela outra carreta envolvida no acidente”, afirmou. “É muito triste. Vi meu pai morrer pelo retrovisor”, desabafou.





O Nova News apurou que a carreta conduzida pela vítima em óbito é uma Scania e estava vazia. A outra é uma carreta Volvo, que estava carregada com açúcar.

A ocorrência mobilizou Corpo de Bombeiros Militar, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Núcleo de Perícias, Polícia Militar Rodoviária e Seção de Investigações Gerais da Polícia Civil. (Matéria atualizada às 22h45 de 24/06/2020 – Colaboraram Márcio Rogério e Acácio Gomes).