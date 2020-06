Senado aprova PEC que adia eleições municipais para novembro; texto segue à Câmara

Aprovado com larga margem —67 votos favoráveis e 8 contrários no primeiro turno, e 64 a 7 no segundo turno— o texto segue à Câmara dos Deputados, onde, segundo alerta do presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ainda não há votos suficientes para aprová-lo.

Relatada pelo senador Weverton (PDT-MA), a proposta aprovada nesta terça transfere o pleito para a escolha de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores dos dias 4 e 25 de outubro para os dias 15 de novembro, em primeiro turno, e 29 de novembro, em segundo turno, em caráter excepcional. Também abre a possibilidade de reavaliação das datas em Estados e municípios que não tiverem condições sanitárias de realizar as eleições.

Ao defender a aprovação da proposta, o relator argumentou que o adiamento da eleição deve-se a uma questão sanitária, e não política.

“Então, eu peço vênia a todos os meus colegas prefeitos, vereadores, que acham que neste momento se poderia discutir alguma questão relacionada a seus mandatos”, disse.

“Se houver alguma falha, algum erro, eu peço desculpas, mas houve muita honestidade de propósito na construção dele (o texto da PEC), tirando qualquer tipo de pegadinha, qualquer tipo de casuísmo, qualquer tipo de situação que pudesse vir a ser questionada no futuro”, defendeu o relator.

Por se tratar de uma PEC, a matéria precisa da chancela de três quintos dos parlamentares em cada Casa do Congresso — o equivalente a 49 senadores 308 deputados.