Secretaria de Saúde de Adamantina recebe doação de 16 kits de enxoval de bebê da Casa da Amizade

Kits serão doados as mães que cumprem corretamente os protocolos do pré-natal

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, recebeu da Casa da Amizade a doação de 16 kits de enxoval de bebê da Casa da Amizade. Eles serão entregues às mães que cumprem corretamente os protocolos do pré-natal.

Em Adamantina, a Casa da Amizade está presente desde novembro de 1966 atuando há mais de 50 anos com obras destinadas a todos os que legitimamente necessitam de apoio.

O primeiro projeto da Casa da Amizade de Adamantina, que perdura até os dias de hoje, foi o projeto intitulado “Enxoval de Bebê”, que consiste na doação de enxovais de bebês para as mães carentes em colaboração com a Secretaria de Saúde do município.

Conforme explica a presidente da associação, Marília Seixas, os fundos para a aquisição dos enxovais são angariados por meio da realização de eventos e promoções periódicas, tais como Feiras de Doces e Salgados, Bazares e o tradicional Café Colonial.

“Neste período de pandemia a programação de atividades da Casa da Amizade ficou comprometida e os projetos previstos foram redimensionados. Mesmo assim, com a mobilização de todas as associadas, foi possível cumprir as metas previstas e beneficiar as mães que cumprem corretamente os protocolos do pré-natal”, afirma.

Além desse projeto, a Casa da Amizade promoveu a doação de 16 cestas básicas ao Fundo Social de Solidariedade e, ainda, é colaboradora da Creche Cantinho da Criança localizada no Jardim Brasil desde o início de suas atividades.

O que é a Casa da Amizade – A Casa da Amizade de Adamantina é uma associação composta por senhoras de rotarianos, cuja ação principal é a benemerência e a filantropia, com a finalidade de atender através de suas obras a todos que legitimamente necessitem de apoio.

Desenvolve atividades de auxílio e cooperação junto à várias instituições filantrópicas do município.