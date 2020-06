Quatro são presos por furtarem quase 1 km de dormentes de linha férrea

A Polícia Militar (PM) prendeu quatro indivíduos suspeitos pelo furto de aproximadamente mil metros de barra de ferro tipo dormente, de uma linha férrea em uma vicinal em Vera Cruz (90 quilômetros de Bauru), no início da noite desta terça-feira (23). Durante a vistoria realizada por policiais, barras de ferro, inteiras e cortadas, foram localizadas na caçamba de um caminhão, informa a corporação.

Após denúncias, a PM chegou ao veículo estacionado em cafezal, próximo à linha férrea. Dois indivíduos estavam dentro do caminhão, cuja caçamba estava carregada com 14 barras de ferro inteiras. Outras já haviam sido cortadas e estavam jogadas ao solo, explicaram os policias.

De acordo com eles, mais dois homens foram localizados em um VW/Golf. Eles teriam participado da ação e foram identificados saindo do local. Os itens furtados foram apreendidos e os quatro envolvidos foram presos, sendo conduzidos à Central de Polícia Judiciária (CPJ) do município, onde permanecem à disposição da Justiça.