Primeira vacina inativada do mundo contra a COVID-19 produz anticorpos

Os testes clínicos das Fases I/II da primeira vacina inativada do mundo contra a COVID-19, desenvolvida pelo Instituto de Produtos Biológicos de Wuhan subordinado ao Grupo Nacional de Biotecnologia da China (CNBG) afiliado ao Grupo Farmacêutico Nacional da China (Sinopharm), produziram anticorpos em todos os participantes, foi anunciado na terça-feira.

De acordo com uma reunião realizada simultaneamente em Pequim e na província de Henan na terça-feira, os resultados do testes clínicos mostraram que a vacinação foi segura sem qualquer reação adversa séria, e depois que diferentes procedimentos e diferentes doses da vacina foram adotados todos os participantes no grupo da vacina produziram altos graus de anticorpos.

As pessoas que receberam duas doses da vacina em um intervalo de 28 dias, observaram sua taxa de conversão neutralizante positiva de anticorpos atingir 100%.

Conforme o CNBG, os testes clínicos das Fases I/II foram estudos clínicos aleatórios, duplo-cegos e controlados por placebo. Em 12 de abril, a vacina obteve a primeira aprovação do mundo para teste clínico, e os testes clínicos das Fases I/II foram então iniciados no condado de Wuzhi na província de Henan.