Prefeitura aguarda trâmites da CEF para inauguração e funcionamento da UBS do Jardim Brasil

Após anunciar no mês passado (maio) que a UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Brasil estava pronta, a Prefeitura de Adamantina espera a liberação para fazer a inauguração e coloca-la em funcionamento.

A Caixa Econômica Federal já vistoriou e aprovou as instalações da obra recém-concluída. Teria ficado faltando apenas a emissão do documento oficial.

Segundo as informações passadas ao Folha Regional nesta semana, a Secretaria Municipal de Saúde aguarda a CEF executar todos os trâmites burocráticos para dar prosseguimento à preparação da UBS para atender a população do bairro.

A Prefeitura por meio da SMS já providenciou a instalação de parte do mobiliário e equipamentos que serão utilizados pelos profissionais do novo PSF e também são realizados os trâmites de montagem de equipes de enfermagem, médicos e outros profissionais que vão atuar na unidade.

Atualmente, a população do Jardim Brasil é atendida pelo PAS II (Posto Atendimento em Saúde), localizado na Vila Jardim, defronte da Igreja Nossa Senhora Aparecida e próximo ao Recinto Poliesportivo.

“Inicialmente, a UBS atenderá apenas os moradores do próprio Jardim Brasil e parte do Parque Itamarati, onde abrange a ESF (Estratégia em Saúde da Família) designada para aquela área do município”, explicou o secretário de Saúde, Gustavo Rufino. O convênio para a execução da obra foi firmado em 2009.

O valor repassado pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, foi de 195 mil reais, com contrapartida do Município de R$175.334,18.