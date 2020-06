Casa de Amizade realiza a doação de cestas básicas ao Fundo Social

A Prefeitura de Adamantina, por meio do Fundo Social de Solidariedade, recebeu da Casa da Amizade 16 cestas básicas que serão destinadas as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social.

A associação que é composta por senhoras de rotarianos tem como finalidade principal atender por meio de suas obras todos que legitimamente necessitam de apoio.

A presidente da Casa da Amizade, Marília Seixas, explica que a arrecadação dos alimentos se deu de forma direta entre os membros.

“A Casa da Amizade de Adamantina através de suas associadas sempre auxiliou, com a doação de alimentos, as instituições sociais que distribuem cestas aos carentes. Então neste momento, considerando o trabalho que vem sendo realizado pelo Fundo Social de Solidariedade de Adamantina, fizemos uma enquete entre as associadas e todas concordaram que a contribuição da associação deveria ser destinada ao Fundo Social”, relembra.

A secretaria de Assistência Social do município, Andreia Regina Ribeiro, agradece mais esse auxílio que o município recebeu.

“Antigamente, a secretaria e as entidades sociais do município atendiam 300 famílias, porém com a pandemia esse número passou para 700. Com esse aumento de 400 famílias, só podemos agradecer a todos os esforços que a sociedade, associações, clubes, igrejas e outros órgãos tem feito para amenizar as dificuldades daqueles que mais necessitam têm enfrentado neste momento”, finaliza.