Bragato participa da assinatura de convênios de novas moradias da CDHU para a região

O deputado Mauro Bragato estará no próximo sábado, 27/06, junto com o secretário estadual da Habitação, Flávio Amary, no Palácio dos Bandeirantes para assinatura de convênios de novas casas da CDHU com prefeitos da região de Presidente Prudente.

Nesta etapa, as cidades que receberão as casas são: Caiuá (50 unidades habitacionais), Inúbia Paulista (50 uh), Marabá Paulista (40), Monte Castelo (30), Nantes (40), Osvaldo Cruz (100), Presidente Bernardes (30), Rancharia (100) e Santo Anastácio (50).

A conquista foi possível graças ao trabalho do deputado Mauro Bragato que sempre está batalhando por novas moradias para o Oeste Paulista.