Acidente entre carro e caminhão deixa uma vítima fatal

Conforme constatado no local pelo Policiamento Rodoviário, por meio de vestígios, relatos do caminhoneiro e posição final dos veículos, foi uma colisão traseira que resultou em uma vítima fatal no local.

O carro, com placas de Rancharia, conduzido pela vítima fatal, transitava pela SP–425 no sentido Martinópolis – Regente Feijó, quando por motivos a serem esclarecidos, nas proximidades do km 441,400 metros, colidiu contar a traseira do de um caminhão, com placas de Pirapozinho.

O óbito do homem foi constatado ainda no local pelo médico que acompanha o Corpo de Bombeiros. A vítima foi removida após os trabalhos periciais para o Necrotério Municipal.

O caminhão era conduzido por um homem de 38 anos, residente em Diamante do Norte (PR), que não sofreu lesões. Ele relatou que transitava normalmente pela citada via, na faixa da direita, até que sentiu um forte impacto na traseira do veículo.