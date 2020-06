Secretaria de Saúde de Adamantina realiza ação de conscientização sobre o uso de máscaras

Visando a conscientização daqueles que ainda resistem ao uso das máscaras de proteção facial, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, promoveu uma ação de conscientização na sexta-feira (19), sábado (20) e domingo (21).

As equipes trabalharam nos horários em que os munícipes costumam fazer atividades físicas no Parque dos Pioneiros e no Parque Caldeiras. Os profissionais realizaram abordagem daqueles que estavam sem a máscara de proteção facial e entregaram o item, estimulando a conscientização do uso em locais públicos, como regulamenta a legislação estadual e municipal.

Uma equipe também da secretaria de saúde também esteve trabalhando no centro da cidade com o mesmo objetivo. A ação foi executada durante todo o período que o comércio permaneceu aberto.

Essa é mais uma ação do poder executivo visando conscientizar os munícipes quanto à importância do uso de máscaras.

Encontra-se em vigência em todo Estado e especificamente em Adamantina desde o dia 28 de abril decreto que determina à população e estabelecimentos comerciais e de serviços o uso de máscaras de proteção facial obrigatória como forma de prevenção ao COVID-19.

No início da vigência do decreto, a Prefeitura de Adamantina realizou a ação “Eu te protejo, você me protege!” de distribuição de um kit com duas máscaras de proteção facial para toda a população da cidade.

“Essa é mais uma ação do poder executivo na conscientização das pessoas para importância do uso de máscara. Esse é o único meio de proteção que temos no momento. Por isso estamos reforçando: use máscara ao sair e se não precisa sair, fique em casa”, pede o secretário de saúde, Gustavo Rufino.