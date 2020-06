Secretaria de Educação de Adamantina entrega 500 kits de alimentação escolar

Como forma de amenizar a situação atípica que os adamantinenses estão enfrentando em virtude da pandemia trazida pela COVID-19, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Educação de Adamantina realizou a entrega de 500 kits de alimentação escolar.

Em maio, a pasta fez a distribuição de 400 kits. Contudo, além de aumentar o número de famílias beneficiadas com a iniciativa, os kits de alimentação também ganharam um reforço.

Todos os kits entregues além dos itens da cesta básica ganharam ainda produtos da agricultura familiar. As famílias foram beneficiadas com leite e verduras.

“Esperamos que com esse reforço na quantidade de itens e na variedade, as famílias que receberam possam ter uma alimentação mais rica em nutrientes. E pedimos que mesmo em meio às dificuldades que todos estão enfrentando, as crianças continuem estudando”, afirma o secretário de educação, Osvaldo José.