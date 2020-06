Prefeitura é notificada judicialmente para fechar o comércio e prefeito Márcio Cardim vai recorrer

A Prefeitura de Adamantina foi notificada no final da tarde desta terça-feira (23), à fechar o comércio local.

Segundo o prefeito Márcio Cardim, que falou com a reportagem do Adamantina Net no começo da noite, após tomar ciência da notificação judicial, que a determinação é para que as empresas tenham suas portas fechadas já nesta quarta-feira (24), sob pena de multa de R$ 50 mil por dia, caso haja desobediência por parte da administração municipal.

O prefeito Márcio Cardim informou que respeita as autoridades e o entendimento jurídico, porém, não pode ficar inerte diante de tal medida e ver as empresas adamantinenses caírem na falência por conta da falta de entendimento do Governo do Estado sobre a real situação da região.

“Vamos impetrar um mandado de segurança nas próximas horas para que tal decisão seja revista para que os comerciantes, empresários, profissionais liberais e a população não sejam afetados”, destacou o prefeito Márcio Cardim.

Uma entrevista coletiva será realizada logo mais às 20h com transmissão ao vivo pelo portal Adamantina Net em parceria com a TV Folha Regional.