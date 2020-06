Prefeito Márcio Cardim busca viabilizar quase 400 casas populares

O prefeito Márcio Cardim está buscando a construção de 379 novas casas para Adamantina. A informação foi obtida pelo jornal Folha Regional esta semana e o chefe do executivo confirmou a iniciativa à reportagem.

Segundo o prefeito, já foram realizados contatos com o Governo do Estado e tudo caminha para que o projeto se torne realidade, inclusive o município já está cadastrado no programa e aguarda apenas a assinatura do convênio.



Márcio Cardim está bastante otimista e afirma que a conclusão deste amplo trabalho deve ocorrer nos próximos dias.

O prefeito destacou ainda que se concretizado, o projeto que prevê a construção das 379 novas moradias será executado através do “Programa Nossa Casa”.

Além da Prefeitura e Governo do Estado, são parceiros na realização deste programa fazendo parte do convênio, a Casa Paulista, Minha Casa Minha Vida e empresas privadas que fazem a construção das moradias.

O município entra com a cessão do terreno onde serão construídas as casas; o Estado – através do Programa Casa Paulista – com o subsídio para a construção no valor de até R$ 40 mil, porém, cada casa pode chegar até os R$ 110 mil.

Após o trâmite licitatório, a empresa vencedora aplica o valor restante na construção, no entorno dos R$ 70 mil e assim, após a edificação das moradias o Estado têm parte das casas para ser sorteada aos munícipes que se enquadrem nos programas de habitação social do Governo e a empresa também fica com parte das mesmas para negociá-las à preços e condições de pagamento facilitadas aos interessados.

Apesar de pleitear as 379 moradias, ainda não se sabe quantas delas serão destinadas ao programa de habitação popular, porém, o prefeito garante que várias famílias serão contempladas, à exemplo das 99 famílias já apreciadas em sorteio realizado em abril do ano passado com as residências dos conjuntos “Adamantina N” (próximo ao Jardim Itamarati) com 54 unidades e “Adamantina O” (próximo ao Mário Covas) com 45 unidades que serão entregues em breve pela Prefeitura em parceria com a Caixa, CDHU e Governo do Estado.

“É um modelo inovador que vem dando certo em todo o Estado de São Paulo e Adamantina deverá ser um dos primeiros a fazer parte deste programa na região. A nossa gestão está buscando ainda mais qualidade de vida e a realização do sonho da casa própria para os adamantinenses que almejam e precisam”, destacou o prefeito Márcio Cardim.

Buscando agilizar a documentação necessária, prefeito Márcio Cardim enviou à Câmara Municipal Projeto de Lei autorizando a assinatura de convênio para a construção das moradias através do “Programa Nossa Casa”. Os vereadores aprovaram por unanimidade o projeto, sendo que agora fica no aguardo da assinatura do convênio entre a Prefeitura de Adamantina e o Governo do Estado.