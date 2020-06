Incêndio de grandes proporções atinge o Ceasa de Bauru

De acordo com informações iniciais do Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 13h em uma câmara fria do galpão 3 do entreposto. Esse galpão abriga 30 boxes onde eram comercializados vários tipos de frutas, verduras e legumes.

Várias unidades do Corpo de Bombeiros, com cerca de 30 homens, foram deslocadas para o entreposto de distribuição de hortifrútis, que fica bem próximo de um grande supermercado que faz vendas no atacado e também do Hospital Estadual.

Depois de cerca de duas horas de trabalho, os bombeiros informaram que o incêndio estava sob controle e as equipes começaram a entrar no galpão atingido para fazer o rescaldo.