Engavetamento entre carretas e carros deixa feridos e interdita rodovia

Um acidente que envolveu carretas e carros de passeio deixou duas pessoas feridas, segundo a Polícia Rodoviária, e causou interdição em duas faixas da Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), em Campinas (SP), na manhã desta terça-feira (23).

Segundo a concessionária Rodovias do Tietê, que administra a SP-101, o acidente ocorreu por volta de 9h15 e envolveu três carros e três carretas. Pouco antes houve um capotamento de um outro veículo de passeio, modelo Sandero, o que teria causado o engavetamento.

Duas pessoas ficaram feridas, uma no engavetamento e outra na capotagem. A vítima do engavetamento não precisou ser encaminhada para hospital.

Já a pessoa que se machucou no capotamento foi levada para o Hospital Vera Cruz com ferimentos leves.

Segundo a Polícia Rodoviária, o engavetamento ocorreu no km 1. As duas faixas da rodovia, no sentido Monte Mor (SP), foram interditadas. Uma viatura da polícia foi ao local.