Lobo-guará é resgatado com fraturas expostas nas patas após sofrer atrolamento

De acordo com a polícia, o lobo-guará foi resgatado pela Concessionária Auto Raposo Tavares (Cart), que administra a rodovia. O Cetas fica no Parque Ecológico da Cidade da Criança e a médica veterinária do local, Érica Pellosi, informou que o macho de cerca de um ano de idade estava com duas fraturas expostas nas patas.