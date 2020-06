Homem é encontrado morto após passar dois dias dentro de carro

Conforme apurado, o caso aconteceu no estacionamento de um mercado localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, na orla da praia do bairro Guilhermina. Funcionários do estabelecimento acionaram as autoridades após perceberem que o homem estava imóvel.

De acordo com um funcionário do mercado, que prefere não se identificar, o homem foi visto no estabelecimento durante a tarde do último sábado (20). “Ele andava de um lado para o outro, como se estivesse fazendo compras, e saiu com uma água e um suco. Ele saiu com o carro e depois estacionou de novo na frente do mercado”.

“Quando fomos fechar o mercado no sábado, vimos que o homem estava no carro, parecia que estava dormindo. No domingo, ele ainda estava lá quando abrimos e quando fechamos. Já na segunda, quando chegamos para abrir, ele estava parado na mesma posição. Na mesma hora, passou uma equipe da prefeitura e pedimos ajuda para o homem, e eles já chamaram a polícia”, conta o funcionário.

Além da Polícia Militar, equipes da Guarda Civil Municipal foram acionadas para atender à ocorrência. Uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também compareceu e constatou a morte da vítima. O local permaneceu isolado até a chegada da perícia da Polícia Civil, que também encontrou um bilhete e cartelas de remédio no interior do carro.