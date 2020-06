CIS está com atendimento suspenso devido à Covid-19 e sem previsão de retorno

Além de interromperem as atividades comerciais, industriais e de vários outros setores, as consequências da pandemia da Covid-19 (novo coronavírus) também fizeram com que a Prefeitura do Município e a UNIFAI (Centro Universitário de Adamantina) suspendessem os atendimentos prestados no CIS (Centro Integrado de Saúde).

A unidade entrou em funcionamento no final de novembro do ano passado e foi inaugurada oficialmente no dia 9 de dezembro. Desde então, a média mensal era de mais de 3.000 atendimentos e cerca de 5.000 procedimentos médicos.

Mas, nesta época de quarentena, os serviços precisaram ser paralisados temporariamente e, por enquanto, a Secretaria Municipal de Saúde não têm uma previsão de retorno, conforme resposta dada ao Folha Regional na última quinta-feira (18).

O CIS oferece à população adamantinense uma ampla e moderna estrutura física e corpo clínico altamente capacitado, por meio da união entre Prefeitura e UNIFAI, com atendimentos nas seguintes especialidades: oftalmologia, reumatologia, cardiologia, neurologia, dermatologia, endocrinologia, ortopedia, gastrenterologia ginecologia, obstetrícia, ultrassonografia, psiquiatria, otorrinolaringologia, pneumologia e infectologia.