Bombeiros localizam corpo de mulher de 53 anos que desapareceu durante pescaria

O corpo de Shirley Ribeiro de Arruda, de 53 anos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (22), no Rio Paraguai, na região do município de Ladário, próximo da fronteira de Mato Grosso do Sul com a Bolívia. Shirley estava desaparecida desde a tarde de domingo, quando saiu para pescar com amigos e sumiu às margens do rio.