ADAMANTINA: PM prende homens com droga escondida em apartamento e menor que fazia a entrega

A Polícia Militar de Adamantina prendeu dois indivíduos em flagrante e apreendeu um adolescente pelo crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico por volta das 21h20 da noite deste domingo (21).



Segundo apurado pela reportagem do Adamantina Net junto à Polícia Militar, após informações de que dois indivíduos moradores de um apartamento da Avenida Adhemar de Barros estariam praticando o tráfico de entorpecentes e que estes contavam com um menor fazendo a entrega das porções de drogas, durante patrulhamento, os policiais avistaram o adolescente de 17 anos na calçada conversando com um dos indivíduos e ao perceberem que seriam abordados, tentaram adentrar em um corredor que dá acesso ao apartamento, porém, o contato ocorreu antes que pudessem se evadir.



Ao ser questionado, o indivíduo de 20 anos de idade, omitiu que estaria morando no local, mas após se novamente indagado, confessou que residia em um apartamento e ainda que dividia o local com um amigo de 19 anos. Perguntando sobre a existência de algum tipo de objeto ilícito no local, o autor informou que havia droga no banheiro.



Foi solicitado o apoio de mais viaturas no local onde os policiais realizaram uma ampla vistoria, localizando no armário do banheiro uma sacola contendo 25 invólucros de droga, embaixo da pia, uma bandana vermelha enrolada e dentro dela 38 porções e ainda um tablete de maconha.



Já no quarto do apartamento, sobre um aparelho de som, haviam R$ 9,60 em cédulas e moedas.



O indiciado relatou que o amigo de 19 anos havia adquirido certa quantia da droga e repartido com ele, sendo que sua parte seriam as 25 porções encontradas inicialmente e a do amigo a encontrada na bandana.



O suposto amigo foi localizado na via quando caminhava, sendo abordado e com ele localizado um celular e R$ 50.



Indagado sobre os fatos, inicialmente negou, porém, acabou confessando que morava naquele local juntamente o outro indivíduo confirmando ainda a propriedade da droga encontrada na bandana.



Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos indivíduos de 19 e 20 anos de idade e apreensão do menor que foi acompanhado por seu pai durante a ocorrência.



Todos foram levados para o Plantão Policial onde o delegado deliberou pela prisão dos maiores e a apreensão do menor. Eles permaneceram detidos na carceragem da Cadeia Pública de Adamantina.