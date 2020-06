Polícia Militar de Adamantina faz grande apreensão de drogas e prende três pessoas

A Polícia Militar de Adamantina atua neste momento em uma ocorrência que culminou em uma grande apreensão de drogas e um valor considerável em dinheiro possivelmente proveniente do tráfico de entorpecentes.

Segundo as primeiras informações apuradas pelo núcleo de jornalismo do Adamantina Net, foram apreendidos quatro tijolos de maconha e uma porção de droga fracionada e pronta para ser vendida.

Foram presos nesta importante ação da Polícia Militar de Adamantina dois homens e uma mulher.

A Polícia Militar obteve informações de que um casal estaria se deslocando da capital para Adamantina para trazer as drogas a um indivíduo já conhecido nos meios policiais pelo crime de tráfico e que este os aguardava no Terminal Rodoviário da cidade.

O casal que vinha de São Paulo com a “missão” de alimentar o tráfico de entorpecentes com as drogas que estavam em uma bolsa de viagem foi abordado quando estavam junto do terceiro envolvido. Além dos tabletes de droga apreendidos com o homem, a mulher também possuía uma porção de maconha em seus pertencentes.

Diante dos fatos, todos foram conduzidos para o Plantão Policial onde a ocorrência foi apresentada. O delegado de plantão deliberou por manter os três envolvidos presos pelos crime de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico.

O carro do adamantinense foi apreendido.