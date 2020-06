Homem morre atropelado em rodovia

Um homem, que ainda não teve a identidade divulgada pela polícia, morreu no final da tarde desta sexta-feira (19), ao ser atropelado por um caminhão na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o chamado para atendimento à ocorrência foi feito às 17h45.

O atropelamento aconteceu na pista leste, sentido a São Paulo, no quilômetro 533,5, em frente à empresa Ata Diesel, que fica nas imediações do pontilhão da rua Cussy de Almeida.

Morte

Ainda de acordo com a polícia, equipe de resgate do Corpo de Bombeiros esteve no local, mas a vítima já havia morrido. O óbito foi confirmado por um médico, de acordo com a polícia.

Apesar do atropelamento, o trânsito não foi interrompido. A reportagem esteve no local que era isolado por equipes da concessionária Via Rondon e preservado também por policiais militares rodoviários.

Lesões

Uma das faixas da pista foi interditada para o trabalho da equipe do Instituto de Criminalística. Após fotografar o local e o caminhão, eles descobriram o corpo, que foi bastante machucado.

Não foram encontrados documentos com a vítima, que não tinha sido identificada até as 20h15. Ela estava de bermuda jeans e moletom marrom escuro.

O corpo seria encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico e possível identificação.