São Paulo registra 386 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas, o estado de São Paulo registrou mais 386 mortes por covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. É o segundo mais alto número de óbitos em um dia no estado. O recorde foi na última -feira (17), quando foram contabilizadas 389 mortes no período de 24 horas.

Desde ça-feira (16), o estado vem registrando mais de 300 mortes por dia, o que não havia ocorrido com tanta frequência desde o início da pandemia. Com isso, São Paulo chegou agora ao total de 12.232 óbitos provocados pela covid-19.

Apesar do alto número diário de óbitos registrados nesta semana, inclusive com recorde, o governo estadual diz que o aumento está dentro do esperado. “Tanto o número de casos quanto o número de óbitos estão dentro do cenário previsto para os próximos 15 dias. Em óbitos, estamos na faixa inferior do espectro [da curva]. No número de casos, estamos na borda superior do espectro”, explicou o secretário da Saúde de São Paulo, José Henrique Germann.

O governo do estado trabalha com dois cenários quando projeta a curva esperada para óbitos ou para casos confirmados de coronavírus. Um cenário mais positivo, com uma quantidade menor de casos e de de óbitos. E outro mais negativo, com o registro de mais casos e de mais óbitos previstos para o período. No caso de óbitos, o estado vem caminhando na base inferior do que foi projetado pelo governo paulista, ou seja, no balanço que é mais otimista.

O estado contabilizou também recorde de casos confirmados por dia. Foram 19.030 novos casos de infecção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. Segundo a secretaria, o alto número deve-se a uma dificuldade que a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo encontrou no sistema e-Sus, uma plataforma de dados do Ministério da Saúde, que afetou o balanço de casos registrados no estado e -feira passadas (17 e 18). “A diferença em relação ao último boletim foi em função do acúmulo de três dias de dados”, disse José Henrique Germann.

Em nota, o Ministério da Saúde explicou que não houve problema no sistema, e sim na forma como a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo exportou os dados.

“O Ministério da Saúde esclarece que o processo de notificação de casos suspeitos de covid-19 está ocorrendo normalmente, e a base de dados está totalmente preservada. É importante destacar que existem duas formas de exportação de dados do sistema e-SUS Notifica: diretamente do aplicativo ou por meio de uma aplicação (API). Este último utiliza tecnologia mais leve e é indicado para grandes volumes de dados, caso de secretarias estaduais de saúde e de grandes municípios. Ocorre que algumas unidades da federação utilizaram o aplicativo para exportação de dados, o que não é recomendado”, diz a nota do ministério.

São Paulo tem agora 211.658 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, com 36.280 pessoas curadas após receber alta médica. O estado tem ainda 4.936 pessoas internadas em unidades de terapia intensiva (UTIs) com casos suspeitos ou confirmados de covid-19, além de 7.981 pacientes internados em enfermarias. “Isto soma 12,9 mil pacientes internados. No dia de , tínhamos 14,4 mil. Deu uma diferença para baixo, o que provocou também uma diminuição, de certa forma, na taxa de ocupação de leitos de UTI”, acrescentou Germann.

A taxa de ocupação de leitos de UTIs no estado é de 66,5%. Na Grande São Paulo, o percentual está em 70,5%.