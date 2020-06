Polícia pede prisão de homem que ameaçou e tentou extorquir R$ 5 milhões de João Doria

A Polícia Civil de São Paulo indiciou e pediu a prisão preventiva de Hércules Cordeiro Torres por tentativa de extorsão do governador do Estado João Doria (PSDB). O relatório final do inquérito indica que Hércules tentou ‘de maneira sórdida’ tirar R$ 5 milhões do chefe do Executivo paulista.

Segundo o documento, Hércules tentou extorquir Doria por meio de mensagens de texto enviadas por uma conta no Instagram – @opdoriajr – e depois insistiu enviando áudios. Perícia realizada no celular do indiciado apontou a existência das gravações no aparelho.

As mensagens encaminhadas à primeira dama de São Paulo, Bia Doria, diziam que o assassinato do governador teria sido encomendado por R$ 3 milhões e cobrava, para que não houvesse a execução, R$ 5 milhões.

A Polícia considerou que há ‘robustos indícios de autoria, inclusive (e principalmente), confissão do indiciado’. “Não convence a versão de que ‘queria apenas assustar’ as vítimas”, registrou o delegado ao indiciar Hércules.